Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı

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Karaman’da bir sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden frene basınca kontrolden çıkan otomobil yan yatarak ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında KaramanEreğli kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. (65) idaresindeki 42 VU 117 plakalı otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için aniden frene bastı. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil yan yatarak orta refüje ters döndü. Kazada sürücü ile otomobildeki Fatih K. (14), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:22

YATSI 19:36

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