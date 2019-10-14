Trafik kazasına tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trafik kazasına tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı

İHA

Karaman'da bir sigortacı, maddi hasarlı trafik kazasına tespit tutanağı tutmak için karayolu üzerinde fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Trafik kazasına tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı

Karaman’da bir sigortacı, maddi hasarlı trafik kazasına tespit tutanağı tutmak için karayolu üzerinde fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında KaramanKılbasan kara yolunun 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde hafif ticari araçla kamyonetin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bunun üzerine kazaya karışan araçların sürücüleri kaza tespit tutanağı tutturmak için sigortacılarını olay yerine çağırdı. Kaza yerine gelen sigortacı Selim Deveci, kaza tespit tutanağı için yoldan çıkarak mısır tarlasına giren hafif ticari aracın fotoğrafını çekmek için karayolu üzerine çıktı. Bu esnada Deveci’ye sürücüsü ve plakası alınamayan bir otomobil çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan Deveci, oradakilerin çağırdığı ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deveci’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay anında orada bulunan tarla sahibi Ömer Yıldım, karayolu üzerinde maddi hasarlı kazanın olduğunu belirterek, “Kaza yapan araçlardan hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek mısır tarlasına girdi. Mısır tarlasına giren aracın sürücüsü sigortacısını çağırdı. Sigortacı olay yerinde yer tespiti yaparken karayolu üzerinde bir araç çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı” dedi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Deveci’ye çarpan sürücü Mustafa C. (60), 70 AAF 316 plakalı otomobili ile olay yerine geldi. Sürücü Mustafa C., polislere, “Bir vatandaş yolun ortasında duruyordu frene bastım ama duramadım ve ona çarptım. Olay yeri çok kalabalık olduğu için beni dövecekler sandım. Koktuğum için Kılbasan köyündeki evime gittim ve sonra olay yerine tekrar geldim” dedi.
Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KARAMAN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Modifiye tutkunları ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek için teker yaktı
YEREL HABERLER Modifiye tutkunları ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek ...
Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 ...
Başkan Kalaycı: “Hizmetlerimizin karşılığında dua almak bize güç veriyor”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Hizmetlerimizin karşılığında dua ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X