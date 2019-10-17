Karaman MHP’den Mehmetçiğe tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı, Barış Pınarı Harekatı’na destek maksadıyla il jandarma komutanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel ve yöneticilerden oluşan MHP heyeti Karaman İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin ile makamında görüştü. Suriye’nin kuzeyine beklenen hamlenin yapıldığını söyleyen Başkan Ünüvar, "Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin ortadan kaldırılması maksadıyla Türk Milleti’nin kahraman ruhu kendini göstermiştir’’ dedi.

Başkan Ünüvar ziyarette, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Milli varlığımızı tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin bölgedeki varlığına son vermek, kökünü kazımak maksadıyla olağanüstü bir harekata girmiştir. Harekatla birlikte bölücü hainlerin yuvalandığı ve saklandığı alanları kapsayan kutlu bir sefer başlamıştır. Bütün Dünya; Halep’te Fırat’ı geçerken boğulan Süleyman Şah’ın bedeni suya kapılmış olsa da, hedeflerinin Türk Milleti’nce bu günlere taşındığını seyretmektedir. Malum örgütler ve oluşturulmak istenen koridorla ülkemizi tehdit altına almak isteyenler, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ düsturu ile kahraman ordumuzun Ortadoğu’ya barış mayaladığını gözlemlemektedir. Ordumuz; al bayrağımızda bulunan yüce ruhun nesilden nesile, elden ele düşmeden düşürülmeden günümüze ulaştığını herkese göstermiştir. Suriye’nin kuzeyini oluşturan sınırlarımız içerisinde güvenli bölge oluşturmak, bölgeye huzuru ve istikrarı yerleştirmek adına ordumuzca başlatılan harekat, ihmali mümkün olmayan varoluş mücadelesidir. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Teşkilatı olarak harekatı yürekten destekliyor, harekata katılan askerlerimizi tebrik ediyoruz. Gazamız mübarek olsun’’ sözlerine yer verdi.

İl Jandarma Alay Komutanı İsmail Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı MHP heyetine teşekkür etti.

KARAMAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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