Karaman MHP’den Mehmetçiğe tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman MHP’den Mehmetçiğe tam destek

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı, Barış Pınarı Harekatı'na destek maksadıyla il jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Karaman MHP’den Mehmetçiğe tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı, Barış Pınarı Harekatı’na destek maksadıyla il jandarma komutanlığını ziyaret etti.
MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel ve yöneticilerden oluşan MHP heyeti Karaman İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin ile makamında görüştü. Suriye’nin kuzeyine beklenen hamlenin yapıldığını söyleyen Başkan Ünüvar, "Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin ortadan kaldırılması maksadıyla Türk Milleti’nin kahraman ruhu kendini göstermiştir’’ dedi.
Başkan Ünüvar ziyarette, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Milli varlığımızı tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin bölgedeki varlığına son vermek, kökünü kazımak maksadıyla olağanüstü bir harekata girmiştir. Harekatla birlikte bölücü hainlerin yuvalandığı ve saklandığı alanları kapsayan kutlu bir sefer başlamıştır. Bütün Dünya; Halep’te Fırat’ı geçerken boğulan Süleyman Şah’ın bedeni suya kapılmış olsa da, hedeflerinin Türk Milleti’nce bu günlere taşındığını seyretmektedir. Malum örgütler ve oluşturulmak istenen koridorla ülkemizi tehdit altına almak isteyenler, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ düsturu ile kahraman ordumuzun Ortadoğu’ya barış mayaladığını gözlemlemektedir. Ordumuz; al bayrağımızda bulunan yüce ruhun nesilden nesile, elden ele düşmeden düşürülmeden günümüze ulaştığını herkese göstermiştir. Suriye’nin kuzeyini oluşturan sınırlarımız içerisinde güvenli bölge oluşturmak, bölgeye huzuru ve istikrarı yerleştirmek adına ordumuzca başlatılan harekat, ihmali mümkün olmayan varoluş mücadelesidir. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Teşkilatı olarak harekatı yürekten destekliyor, harekata katılan askerlerimizi tebrik ediyoruz. Gazamız mübarek olsun’’ sözlerine yer verdi.
İl Jandarma Alay Komutanı İsmail Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı MHP heyetine teşekkür etti.

KARAMAN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karaman’da traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Karaman’da ziraat odalarından Barış Pınarına Harekatına destek
YEREL HABERLER Karaman’da ziraat odalarından Barış Pınarına ...
Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Sivil Toplum Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na ...
Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X