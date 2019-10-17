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Karamanlı Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube ...

İHA

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Behiç Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na gaziler olarak sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Karamanlı Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş: “Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuzun her zaman yanındayız"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Behiç Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na gaziler olarak sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.
Derneğin Şube Başkanı Behiç Baş, Ortadoğu'da emperyalist emelleri olan devletlerin ve bunların piyonları olan PYD, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerini ve toprak bütünlüğüne yönelik alçak ve hain planlarına, eylemlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her yerde karşı koymaya muktedirdir” dedi.
Baş, açıklamanın devamında, “1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı nasıl o dönemde Kıbrıs halkına karşı her türlü soykırım ve cinayetleri işleyen örgütlere yönelik Kıbrıs’ta barışı tesis etmek amacıyla yapılmış ise Barış Pınarı Harekatı'da ülkemizin güvenliğini hem de o bölgede terör destekçisi ülkelerin desteklediği PYD/DEAŞ/PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı hem ülkemizin güvenliği sağlamak hem de terör örgütleri tarafından zulme uğrayan bölge halkına huzuru ve barışı getirmek amacıyla düzenlemiş harekattır. Tarihin derinliklerine bakanlar Türk milletinin mazlum milletlere daima bir ve beraber olmasıyla onlara hürriyetlerini kazanmalarında her türlü desteği verirken görürler. Bu nedenle düne kadar nasıl Kıbrıs’ta Somali'de, Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te ve Kosava'da nasıl olduysa bugünde aynı şekilde Suriye'de devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Kıbrıs Barış Harekatı yapılmadan önce Kıbrıs Türk halkına karşı EOKA terör örgütü tarafından yapılan katliamları hatırlatmak isteriz. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili beyanlarını Kıbrıs Barış Harekatına katılan biz Kıbrıs Gazileri olarak tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuzun, Mehmetçiğimizin ve tüm güvenlik güçlerimize başarılar diler her zaman yanlarında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verdi.

KARAMAN

17 Ekim 2019 Perşembe

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