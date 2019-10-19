Karaman’da depoda çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman’da depoda çıkan yangın korkuttu

İHA

Karaman'da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Karaman’da depoda çıkan yangın korkuttu

Karaman’da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.
Yangın, Hamidiye Mahallesi’ndeki eski sanayi sitesinde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde köpük kutu ile suntaların bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin büyüyerek bitişikteki diğer depolara sıçramaması için kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman Belediyesi’nden kavşaklara aynalı önlem
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi’nden kavşaklara aynalı önlem
Karaman Belediyesi yeni engelli araç parkları oluşturuyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi yeni engelli araç parkları ...
KMÜ’de 1. Ulusal Mühendislik ve Teknolojileri Kongresi
YEREL HABERLER KMÜ’de 1. Ulusal Mühendislik ve Teknolojileri ...
Karamanlı Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş: “Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuzun her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Karamanlı Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na ...
Karaman MHP’den Mehmetçiğe tam destek
YEREL HABERLER Karaman MHP’den Mehmetçiğe tam destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X