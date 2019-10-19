Lise öğrencilerine jandarma tanıtıldı

Karaman'ın Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel lise öğrencilerine jandarmayı tanıttı.

Gülay Azim Uyar Anadolu Lisesinde düzenlenen tanıtım etkinliğine Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Özcan Akbaş ile Asayiş Tim Komutanları Astsubay Çavuş Eylül Ecrin Düger ve Serdal Durmuş katıldı. Astsubaylar öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı ve görevleri hakkında bilgi vererek, subay, astsubay ve uzman çavuş alımları ile ilgili bilgi aktardı. Okul yönetimi katkılarından dolayı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti. Jandarma tanıtım etkinliğine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Tanıtımın sonunda, "Kimler jandarma olmak istiyor ?" sorusuna çoğunlukla kız öğrencilerin parmak kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

KARAMAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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AKŞAM 18:13

YATSI 19:28

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