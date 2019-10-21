Karaman’da baba ve oğlu silahla bacaklarından vuruldu

Karaman’da silahla bacaklarından vurulan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Çoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş. (47) ve oğlu Hacı Ahmet Ş. (23) ile Yılmaz K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., tabanca ile İbrahim Ş. ve oğlu Hacı Ahmet Ş.’yi bacaklarından vurduktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı baba ve oğlu vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma, Yılmaz K.’yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:32

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