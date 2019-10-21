Sigara vermeyince bıçaklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Osman Yayla, parkta oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Yayla, sigara vermedi. Bunun üzerine 2 saldırgan, Yayla'yı bacağından bıçaklayıp, yaraladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Yayla, çevredekilerin ihbari üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





KARAMAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:11

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.