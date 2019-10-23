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Japon gezgin, 10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor

DHA

KARAMAN'da konaklayan Japon Shogan Kameda (43), 10 yıl önce yürüyerek başladığı dünya turunu bisikletiyle sürdürdüğünü ve bugüne kadar 20'den fazla ülke gezdiğini söyledi. Türklerin yardımsever olduğunu ifade eden Kemada, ''Japonya'dan ayrıldığımdan bu yana 10 yıldır parasız yaşıyorum. Özellikle Türkiye'de yemek konusunda herkes yardımcı oluyor. Türkler çok iyi ve yardımsever. Yemek ısmarlıyor, meyve hediye ediyorlar'' dedi. 

KARAMAN'da konaklayan Japon Shogan Kameda (43), 10 yıl önce yürüyerek başladığı dünya turunu bisikletiyle sürdürdüğünü ve bugüne kadar 20'den fazla ülke gezdiğini söyledi. Türklerin yardımsever olduğunu ifade eden Kemada, ''Japonya'dan ayrıldığımdan bu yana 10 yıldır parasız yaşıyorum. Özellikle Türkiye'de yemek konusunda herkes yardımcı oluyor. Türkler çok iyi ve yardımsever. Yemek ısmarlıyor, meyve hediye ediyorlar'' dedi. 
Ülkesi Japonya'da spor öğretmenliği yapan Shogan Kameda, dünya turu kapsamında geldiği Türkiye ziyareti sırasında Karaman'da konakladı. Dünya turuna 10 yıl önce yürüyerek başladığını belirten Kameda, ''10 yıl önce yürüyerek başladığım dünya turunda Çinli bir kız bana bu bisikleti hediye etti. O günden beri bu bisikletle seyahat ediyorum'' diye konuştu.
ŞİMDİYE KADAR 20 ÜLKE GEZDİ
Dünya turunu para harcamadan yaptığını ifade eden Kemada, şunları söyledi: "Şu ana kadar 20'ye yakın ülke gezdim. Gittiğim yerlerde hiç para harcamadım. O ülkenin insanları benim turist olduğumu ve dünya turu yaptığımı öğrenince bana yardım ediyor. Yemek ve kıyafet veriyorlar. Konaklayacak yer gösteriyorlar. Bazen de çadırımda kalıyorum. Türkiye'ye ikinci gelişim. İlk gelişim Gürcistan üzerinden olmuştu. Karadeniz'i sahil hattı boyunca gezip, İstanbul'dan Ege'ye geçmiştim. Oradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya gittim. Türkiye benim çok hoşuma gittiği için şimdi ikinci kez gelme kararı aldım. Türkiye'de doğu bölgelerini henüz gezemedim. Bu yıl bu bölgeleri de gezmek istiyorum. Japonya'dan ayrıldığımdan bu yana 10 yıldır parasız yaşıyorum. Özellikle Türkiye'de yemek konusunda herkes yardımcı oluyor. Türkler çok iyi ve yardımsever. Yemek ısmarlıyorlar, meyve hediye ediyorlar.''

KARAMAN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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