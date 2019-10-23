Karaman Devlet Hastanesine yeni otopark alanı

Karaman Devlet Hastanesinde mevcut otoparkların yetersiz kalması nedeniyle yeni otopark alanı oluşturuldu.

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun yaptığı açıklamada, "Karaman Devlet Hastanemiz de hasta yoğunluğuna paralel olarak doğan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalara hızla devam edilmektedir. Kaliteli ve güvenli otopark hizmeti sunmak için acil servis karşısında bulunan helikopter pisti ve 112 istasyonunun bulunduğu alanda İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile asfaltlama çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda hastanemiz bahçesin de poliklinik ve başhekimlik kısmının bulunduğu alanda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolcu indirip bindirebilecekleri cep alanı çalışmaları da devam etmektedir” dedi.

Kurşun, kesintisiz kaliteli ve güvenli hizmeti hedefledikleri belirterek, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek ve hastaneye gelen vatandaşlarımızın otopark sıkıntısının önüne geçmek için devam eden bu süreci sabır ve anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza ve kurumumuza bu desteği veren başta Valimiz Fahri Meral’e, İl Genel Meclis Başkanımız Adem Kapar ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

KARAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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