Mehmet Bayram: “Çiftçimize pancarda eksik kota cezası yazılmasın”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 2019 Yılı pancar hasadının devam ettiği şu günlerde mühendislerimizin yapmış olduğu saha incelemelerinde büyük rekolte kayıpları olduğu ön görülmektedir” dedi.

Karadrina pancar zararlısı ve kök çürüklüğü için tüm sezon boyunca, çiftçimizin yoğun mücadelesine rağmen, çok iyi sonuçlar alınamamıştır diyen Bayram, ”İlaçlama maliyeti yönünden çok büyük maddi girdilere sebep olan ve bu günlerde bölgemiz de hasadı devam eden pancarın yüzde 40’lara varan verim düşüşüne yakın rekolte kaybı olduğu gözlenmektedir. Bu verim düşüşü sebebi ile çiftçimizin kotasını doldurması mümkün değildir. Zaten ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı girdi maliyetlerdeki artışlar çiftçimizin belini bükmüştür. Bu zor şartlarda üretim yapan, ekonomiye katma değer katan çiftçimizin elinde olmayan nedenlerle yaşanan eksik kota cezalarının mücbir sebeplerden dolayı uygulanmaması gerektiğini belirtti.

KARAMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.