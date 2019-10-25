Karaman’da kavşak düzenleme çalışması

Karaman Belediyesi Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nin girişindeki kavşağı yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Tekke kavşağı olarak bilinen kavşakta ekiplerimiz dönel kavşak çalışmasına başladı. Daha önce üçgen kavşak şeklinde kullanılan bu güzergahta araçların geçişi sırasında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Dolmuş ve belediye otobüslerinin de geçiş noktası olan bu kavşak, dönel kavşağın hizmete girmesiyle birlikte daha kontrollü ve güvenli hale gelecek. Ekiplerimiz şehrin her noktasına dağılmış durumda. Kış aylarına girmeden mahallelerde gördüğümüz altyapı ve üstyapı eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bizim tek önceliğimiz halkımız ve Karamanımızdır” dedi.

Öte yandan Karaman Belediyesi fen işleri ekipleri şehrin muhtelif bölgelerinde yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Gazi Dükkan Mahallesinde deforme olmuş sokaklar sıcak asfaltla kaplanırken Urgan Mahallesinde kullanılmayan eski çöplük yolu asfalt kazıyıcı ile sıyrılarak geri dönüşüm kapsamında yapımı yeni tamamlanan TEKMARSAN Sanayi içindeki yolların zemin düzenlenmesinde kullanılıyor.

KARAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:06

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.