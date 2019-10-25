Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Karaman’da Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Polisevinde düzenlenen toplantıya, Vali Fahri Meral’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, ilgili kurum müdürleri ile il emniyet müdürlüğü şube müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda şehrin güvenlik ve asayiş olaylarında mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Fahri Meral, ilimizin daha huzurlu ve güvenli bir kent olabilmesi için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü söyledi. Toplumsal sorunların sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğinin altını çizen Meral, kamu kurum ve kuruluşlarımız kadar vatandaşlarımızın da aynı hassasiyet ve duyarlılıkla hareket etmesinin sorunlarımızın çözümünde etkin rol oynayacağını ifade etti.

KARAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

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