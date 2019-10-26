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Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı

İHA

Karaman'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Karaman’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 70 T 0132 plakalı ticari taksi ile 07 NU 747 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 5’i yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

26 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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