Ermenekli 18 madenci, unutulmadı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ermenekli 18 madenci, unutulmadı 

DHA

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine 5 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci unutulmadı. Aileleri mezarlarına başına gidip dua etti. Eşi Ali Haznadar yaşamını yitirdiğinde 4 aylık hamile olan Fadime Haznadar, ''Bu çocuğum babasını hiç görmedi. O sıra 4 aylık hamileydim. Eşim öldükten sonra devlet tarafından bize verilen maaşı bankada duruyor. Kızım, 'Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?' diye bana soru soruyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın'' dedi. 

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine 5 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci unutulmadı. Aileleri mezarlarına başına gidip dua etti. Eşi Ali Haznadar yaşamını yitirdiğinde 4 aylık hamile olan Fadime Haznadar, ''Bu çocuğum babasını hiç görmedi. O sıra 4 aylık hamileydim. Eşim öldükten sonra devlet tarafından bize verilen maaşı bankada duruyor. Kızım, 'Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?' diye bana soru soruyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın'' dedi. 
Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağını, 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15'te işçilerin öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.  Ölen madenciler 5'inci yıldönümünde de unutulmadı. Aileleri, madencilerin mezarı başına gidip dua etti. 
'AĞLAMAKTAN GÖZLERİM, GÖRMEZ OLDU'
Kurtarma çalışmaları sırasında "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözüyle yürekleri dağlayan işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, oğlunun acısının hala taze olduğunu belirterek, ''Oğlum gitti işte. Ağlamaktan gözlerim görmez oldu. Elimizden gelen bir şey yok. ''dedi.  Yırtık lastik ayakkabısıyla oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra kamuoyunun dikkatini çeken Recep Gökçe de acılarını torunlarıyla dindirmeye çalıştığını söyledi. 
İşçilerden Osman Çoksöyler'in eşi Şadiye Çoksöyler, eşinin şehit sayılmasını istedi. Çoksöyler, şunları söyledi:
''Bize o dönem, eşimin maden şehidi olarak sayılıp, şehitlik belgesi verilecek. Ama şehit olarak kabul edilmedi. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Kendi çıkarım yok. Çocuklarım için istiyorum. Çocuklarımın okulunda şehit çocuğu olarak öncelik almasını istiyorum.''
 Babası öldüğünde 3 aylık olan 5 yaşındaki Kübra Çoksöyler de babasını çok özlediğini söyledi. Babasının fotoğrafını öpen minik Kübra, babasının mezarına gidip çiçek bırakıp, mezar taşını okşadı.
İşçilerden Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da eşinin şehitlik mertebesinde sayılmasını istedi. Haznadar, ''Devlet büyüklerimizin verdiği sözlerinden bazıları tutulmadı. Şehitlik belgesi verilmedi. Çocuklarımızı şehit çocuğu diye okutacağız, dediler; ama çocuklarımıza hiçbir yardım yapılmıyor. Tüm okul masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Devlet büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Eşimin şehit sayılması ve bizlerinde şehit ailesi haklarından yararlanmamızı istiyorum'' diye konuştu.  
Kerim Haznadar'ın kardeşi Ali Haznadar'ın eşi Fadime Haznadar da eşinin öldüğünde 4 aylık hamile olduğunu hatırlattı. Sare adını verdiği kızının babasını göremeden büyüdüğünü ifade eden Ayşe Haznadar, şöyle konuştu:
"4 çocuğum var. Bizim arkamızda duran yok. Bu çocuğum babasını hiç görmedi. O sıra 4 aylık hamileydim. Eşim öldükten sonra devlet tarafından bize verilen maaşı bankada duruyor. Kızım, 'Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?' diye bana soru soruyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Acılarımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın.'' 
O yıl Ermenek ve Soma'daki maden faciası nedeniyle Maden Kanunu'nda işçi haklarını ve güvenliğini koruyan değişiklikler yapıldı. Bunun üzerinde bölgedeki 10 ocak kapatıldı. Faaliyette olan ocak sayısı 3'e düştü, binin üzerinde madenci de işsiz kaldı. 
Facianın ardından Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar ile ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 7 kişi 21 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası aldı.

KARAMAN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği ...
Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı
Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için ...
17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KMÜ'de yapılıyor
YEREL HABERLER 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KMÜ'de ...
Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı ...
Karaman’da kavşak düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Karaman’da kavşak düzenleme çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X