Hayırsever Vakıf, Karaman’da iki beldeye kültür merkezi yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayırsever Vakıf, Karaman’da iki beldeye kültür merkezi yapacak

İHA

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldelerine kültür merkezi yapacak.

Hayırsever Vakıf, Karaman’da iki beldeye kültür merkezi yapacak

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldelerine kültür merkezi yapacak.
Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı ile Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen’i ziyaret etti. Ziyarette beldelerinde yürüttükleri çalışmalar ile hizmetler hakkında bilgiler veren başkanlar, Gülgen’den her iki beldeye de kültür merkezi yapma sözü aldı. Daha sonra her iki başkan, bu sevindirici haberi sosyal medya hesaplarından belde halkına duyurdu.
Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen, beldemize kültür merkezi yaptıracağının sözünü verdi ve en kısa süre içerinde de yapımına başlanacak” dedi.
Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı da, "Çok değerli iş adamlarımızdan Mustafa Sonay Gülgen bey, beldemize kültür merkezi yapacaklarının müjdesini bizlere verdi” diye konuştu.
Belde belediye başkanları Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen’e teşekkür etti.

KARAMAN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze "Oğlum yüzme bilmezdi suyun içinde ne yaptı" sözleriyle hafızalara kazınan anne Ayşe Gökçe: “Ağlamaktan gözlerim görmez oldu”
YEREL HABERLER Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl ...
Ermenekli 18 madenci, unutulmadı 
YEREL HABERLER Ermenekli 18 madenci, unutulmadı 
KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği ...
Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı
Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Karaman’da hayatını kaybeden 18 maden işçisi için ...
17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KMÜ'de yapılıyor
YEREL HABERLER 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KMÜ'de ...
Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı ...
Karaman’da kavşak düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Karaman’da kavşak düzenleme çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X