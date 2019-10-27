Hayırsever Vakıf, Karaman’da iki beldeye kültür merkezi yapacak

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldelerine kültür merkezi yapacak.

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı ile Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen’i ziyaret etti. Ziyarette beldelerinde yürüttükleri çalışmalar ile hizmetler hakkında bilgiler veren başkanlar, Gülgen’den her iki beldeye de kültür merkezi yapma sözü aldı. Daha sonra her iki başkan, bu sevindirici haberi sosyal medya hesaplarından belde halkına duyurdu.

Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen, beldemize kültür merkezi yaptıracağının sözünü verdi ve en kısa süre içerinde de yapımına başlanacak” dedi.

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı da, "Çok değerli iş adamlarımızdan Mustafa Sonay Gülgen bey, beldemize kültür merkezi yapacaklarının müjdesini bizlere verdi” diye konuştu.

Belde belediye başkanları Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen’e teşekkür etti.

KARAMAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.