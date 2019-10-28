TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan eski baro başkanına son görev

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, vefat eden eski Baro Başkanı Avukat Bayram Ali Bulut'un Karaman’daki cenaze törenine katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Bayram Ali Bulut, Ankara'da dün yaşamını yitirdi. Ali Bulut için Karaman Adliye Binası önünde bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Bulut’un tabutunun üzerine konan cübbesi ise dikkatlerden kaçmadı. Buradaki törene Bulut’un yakınları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, yargı mensupları ve meslektaşları katıldı. Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, konuşma yaptığı sırada duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise yaptığı konuşmada, Ali Bulut’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Tüm hukuk camiası ve Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini ifade eden Feyzioğlu, "Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız önemli. Bayram Başkan o çizgi arasında o çizgide mertliğin tanımını yaptı. Delikanlılığın tanımını verdi, insanlığı gösterdi. Sert görünüşlü yumuşacık bir insandı. Çünkü sevgi doluydu. Çocukla çocuk olan bir insandı. Sert bakardı ama bir çocuk gördüğünde sımsıkı sarılırdı. Bana hep iyi insan olduğunu gösterdi. Birlikte Baro Başkanlığı yaptık. Sonra ben Birlik Başkanı oldum Birlik Delegesi olarak hep yanımda oldu, her zaman yanımda oldu. Tüm hukuk camiası milli duruşuyla, milliyetçiliğiyle, söylemiyle, insanlığıyla hukukçuluğuyla çok önemli bir değerini yitirdi. Tüm meslektaşlarıma Allah’tan sabırlar diliyorum. Meslek ustama da rahmet diliyorum" dedi.

Okunan duanın ardından Bulut'un cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

KARAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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