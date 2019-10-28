TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan eski baro başkanına son görev

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan eski baro başkanına son görev

İHA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, vefat eden eski Baro Başkanı Avukat Bayram Ali Bulut'un Karaman'daki cenaze törenine katıldı.

TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan eski baro başkanına son görev

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, vefat eden eski Baro Başkanı Avukat Bayram Ali Bulut'un Karaman’daki cenaze törenine katıldı.
Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Bayram Ali Bulut, Ankara'da dün yaşamını yitirdi. Ali Bulut için Karaman Adliye Binası önünde bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Bulut’un tabutunun üzerine konan cübbesi ise dikkatlerden kaçmadı. Buradaki törene Bulut’un yakınları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, yargı mensupları ve meslektaşları katıldı. Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, konuşma yaptığı sırada duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise yaptığı konuşmada, Ali Bulut’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Tüm hukuk camiası ve Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini ifade eden Feyzioğlu, "Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız önemli. Bayram Başkan o çizgi arasında o çizgide mertliğin tanımını yaptı. Delikanlılığın tanımını verdi, insanlığı gösterdi. Sert görünüşlü yumuşacık bir insandı. Çünkü sevgi doluydu. Çocukla çocuk olan bir insandı. Sert bakardı ama bir çocuk gördüğünde sımsıkı sarılırdı. Bana hep iyi insan olduğunu gösterdi. Birlikte Baro Başkanlığı yaptık. Sonra ben Birlik Başkanı oldum Birlik Delegesi olarak hep yanımda oldu, her zaman yanımda oldu. Tüm hukuk camiası milli duruşuyla, milliyetçiliğiyle, söylemiyle, insanlığıyla hukukçuluğuyla çok önemli bir değerini yitirdi. Tüm meslektaşlarıma Allah’tan sabırlar diliyorum. Meslek ustama da rahmet diliyorum" dedi.
Okunan duanın ardından Bulut'un cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

KARAMAN

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Karaman’da 29 Ekim kutlamaları
Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze "Oğlum yüzme bilmezdi suyun içinde ne yaptı" sözleriyle hafızalara kazınan anne Ayşe Gökçe: “Ağlamaktan gözlerim görmez oldu”
YEREL HABERLER Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl ...
Hayırsever Vakıf, Karaman’da iki beldeye kültür merkezi yapacak
YEREL HABERLER Hayırsever Vakıf, Karaman’da iki beldeye kültür ...
Ermenekli 18 madenci, unutulmadı 
YEREL HABERLER Ermenekli 18 madenci, unutulmadı 
KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği ...
Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da trafik kazası: 8 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X