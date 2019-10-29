Bugün İzmir... 2 bin kişi aynı anda yaptı, balkonlar tribün oldu

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KARAMAN'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda törenle kutlandı. Törende Karaman Valisi Fahri Meral, diğer protokol üyeleriyle birlikte halkın bayramını kutladı. Vali Meral'in, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, öğrenciler okudukları şiirlerle alandaki duygulandırdı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Halk Oyunları ekibi de gösteri yaptı. Töreni takip edenler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Program tören geçişiyle sona erdi.



KARAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:01

YATSI 19:17

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