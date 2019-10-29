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Ermenek’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ermenek’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar ilk olarak İlçe Kaymakam Batuhan Taşgın’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra kutlamalara geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından vatandaşın Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kaymakam Batuhan Taşgın günün anlam ve önemimi belirten konuşma yaptı.
Kaymakam Taşgın konuşmasında, “Seneyi devriyesini idrak ettiğimiz bu kutlu günde hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Saygıdeğer misafirler milletimiz tarih boyunca hürriyetinden hiçbir şekilde taviz vermemiş bu yönüyle tüm mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. Kadim tarihimizin her bir sayfası milletimizin hürriyeti uğruna vermiş olduğu kahramanca mücadelelerle ve yiğitlerle doludur. Cumhuriyet milletimizin sahip olduğu bu özgürlükçü köklerin ve ruhun en önemli tezahürü ve aynı zamanda teminatıdır. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesi bu ruh tüm dünyaya ilan edilmiş, milletimizin birlik ve beraberliği yeniden pekişmiştir. Demokrasimiz bu tarihi kahramanlıkların ışığında milletimizin azim ve kararlılığı ile gelişecek ve tüm dünya tarafından ibret alınacaktır. İfade etmek gerekir ki Cumhuriyet ve demokrasinin gelişmesi aynı zamanda vatan müdafaası uğruna hayatını feda etmiş tüm şehitlerimize ve velinimetimiz gazilerimize karşı en önemli ödevimizdir. Vatan gazi ve şehitlerimize ebediyen minnettar kalacaktır. Bu bağlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kıymetli silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha minnetle yad ediyorum. Atatürk'ün en büyük devrimim olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlanacağı nice bayramlara erişmek dileğiyle Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” dedi.
Ali Rıza Alıçlı rehabilitasyon merkezideki engelli bireylerin mehteran gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteri bitiminde protokol ve vatandaşlar, engellilerin mehteran gösterisini ayakta alkışladı. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan etkinlik ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Kutlamalar okulların gösterilerinin ardından sona erdi.

KARAMAN

29 Ekim 2019 Salı

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