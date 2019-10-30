Karaman Belediyesinde temizlik işleri kesintisiz hizmet veriyor

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temiz bir Karaman için 24 saat kesintisiz görev yapıyor.

Karaman’ın temizlik konusunda örnek şehirlerarasında yer aldığını belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Şehrimizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerimiz; tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlimizin 56 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

KARAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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