KMÜ’de ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele‘ konferansı düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Kültür ve Etik Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadelede’ konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin, "Bağımlılık ve bağlılık birbiriyle çok ilişkili. Bağlılık güzel ama dengeli olmalı. Sevgi de bir bağlılık türüdür. İnsan maddeyle mananın ortasında durmalı. Maddede sevgi, manada saygı vardır. İnsan neye çok bağlıysa en çok ondan bahseder.” diyerek katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Konferansın davetli konuşmacılarından Prof. Dr. Hüseyin Şehit Burhan, madde bağımlılığı hakkında bilgiler paylaşarak, “Bağımlılık arkadaşın deneme tavsiyesi ile başlayarak tüm yaşamı etkisi altına alan bir süreçtir. Madde bağımlılığı sürecinde arkadaşlıkların çok büyük etkisi vardır” dedi.

Alkol kullanımı ile ilgili anlatımlarda bulunan Prof. Dr. Burhan konuşmasının devamında alkolün getirdiği olumsuz etkenler ve alkolden korunma yolları ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Nalan Gördeles Beşer ise, Türkiye’deki bağımlılık oranları ve ergenleri bağımlılığa iten ailesel ve toplumsal etkenler hakkında istatistikler vererek, “Amacımız ergenlere yaşam becerisi kazandırıp hayır diyebilmeyi öğretmek. Burada aile ve öğretmenlerin görevleri; sevgiyi, saygıyı ve sabırlı olmayı gençlerimize öğretmektir. Gençlerimize düşen görev ise zayıf yönlerini bilerek onu kontrol altında tutmaktır” diye konuştu.

Doç. Dr. Nermin Gürhan ise, bağımlılıkta iletişimin yeri ve madde kullanmaya başlama sebeplerinden bahsederek, “Madde kullanımında aranan şey mutluluktur ancak madde bağımlılığı mutluluk hormonlarımızı yok eder. Bundan sonraki dönemde karar size ait. Kiralık bir beyin mi yoksa özgür ve kiralık olmayan bir beyin mi istiyorsunuz. Gençlerimiz bunun bilincinde olarak yaşamlarına devam etmeliler” diyerek madde bağımlılığında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Konferans, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve plaket takdimi ile sona erdi.

KARAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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