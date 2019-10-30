Karaman'da sahte para operasyonunda 2 kişiye adli kontrol

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Karaman'da polisin düzenlediği sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.D. ve A.C. isimli şahısların piyasaya sahte para süreceği yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları iki şahsı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına alınırken, 225 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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