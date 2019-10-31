Karaman'da 1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman'da 1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

İHA

Karaman'da iki grup arasında çıkan ve 1'i polis 2 kişinin silahla yaralandığı olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaman'da 1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

Karaman'da iki grup arasında çıkan ve 1’i polis 2 kişinin silahla yaralandığı olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavga üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu esnada kavga eden taraflardan birisi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Yücel K. ile oradan geçmekte olan Zafer Ş. isimli vatandaş seken saçmalardan yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Yücel K. ile Zafer Ş., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay anında 3 kişiyi daha sonrada kavgaya karıştığı ileri sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlana 10 kişi, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A. ile R.A. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 2 ...
Karaman'da sahte para operasyonunda 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Karaman'da sahte para operasyonunda 2 kişiye adli ...
Karaman’da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karaman’da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi ağır ...
KMÜ’de ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele‘ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER KMÜ’de ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele‘ konferansı ...
Karaman Belediyesinde temizlik işleri kesintisiz hizmet veriyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinde temizlik işleri kesintisiz ...
Karaman'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı
Ermenek’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ermenek’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Karaman’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karaman’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Karaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Ceviz ağaçlarından sandalyeler ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ceviz ağaçlarından sandalyeler ilgi görüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X