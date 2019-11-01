Karaman’da kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

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Karaman'da kolunu makineye kaptıran 22 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, sabaha karşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Yavuz O. (22), bir an dalgınlığı sonucu çalışır durumdaki makineye kolunu kaptırdı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz O., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:14

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