Evinin önündeki otomobilinde ölü bulundu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN'da akaryakıt istasyonunda çalışan Beyazıt Doğru (44), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Doğru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Cumhuriyet Mahallesi 711 Sokak'tan sabah saatlerinde geçen vatandaşlar, park halindeki otomobilde, bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edip, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen polis, otomobildeki kişinin araç sahibi Beyazıt Doğru olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Doğru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis, soruşturma başlattı.



KARAMAN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.