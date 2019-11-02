Babasının bıçakladığı Behçet, yaşama tutunamadı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Behçet Taner eve alkollü gelen babası Mustafa Taner'e tepki gösterdi. Baba-oğul arasında çıkan tartışmada baba Mustafa Taner, oğlunu kalbinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Behçet Taner, ihbar üzerine çağrılan ambülansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.Gözaltına alınan baba Mustafa Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. Polisteki ifadesinde, ''Oğlumla alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım'' diyen Mustafa Taner sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Behçet Taner yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.



KARAMAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:57

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.