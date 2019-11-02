Babası tarafından bıçaklanan genç kurtarılamadı

Karaman’da iki gün önce tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 31 Ekim 2019 tarihinde akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi 495. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet T. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T., eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet T., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen ve durumu ağır olan Behçet T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba M.T. ise olaydan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAMAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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