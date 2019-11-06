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Karamanlı genç, Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi

İHA

Karamanlı genç Anıl Ünlü, Nepal'in Everest bölgesinde bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi.

Karamanlı genç, Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi

Karamanlı genç Anıl Ünlü, Nepal’in Everest bölgesinde bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğan ve 18 yıl burada yaşadıktan sonra Ankara’ya üniversite eğitimi için giden Anıl Ünlü, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı. 5 yıldır dünyayı dolaşan gezgin Karamanlı genç, 3 yıldır gittiği her yere sazını da yanında götürüyor. Anıl Ünlü, son gezisinde dünyanın en yüksek dağı unvanına sahip olan Nepal’in Everest bölgesine gitti. Türk genç burada bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde yanında getirdiği sazı ile sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan "Ey benim divane gönlüm" adlı türküyü hem çaldı hem söyledi.

"Guinness’e başvuruda bulundu"
Dünyada en yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olduğu belirten Anıl Ünlü, videosunu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Anıl Ünlü, videosunun açıklamasında, "Merhaba, ben Anıl Ünlü. 5 yıldır dünyayı dolaşan bir gezginim. Son 3 yıldır da gittiğim yerlere sazımı da taşıyorum. Gittiğim yerlerin kültürlerini, yemeklerini ve müziklerini tanırken onlara biraz da bizim kültürümüzü tanıtıyorum. Bu zamana kadar müziğimizle ilgili aldığım tepkiler, sazımı sürekli yanımda taşıma yöneltti beni. 2019’un Eylül ayında başladığımız Everest Ana Kampı yürüyüşümüzde de yanımdan ayırmadım ve Everest manzarasının en güzel göründüğü yerlerden birisi olan Kala Patthar zirvesinde sazımla, sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’ndan dinleyerek hayran kaldığım 'Ey benim divane gönlüm' türküsünü seslendirdim. İnternette araştırdığım bilgilerin ışığında, bu türküyle dünyada en yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş insan oldum. Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurumu gerçekleştirdim, cevap bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

KARAMAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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