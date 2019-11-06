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Pancar üreticileri, günlük alımın artırılmasını istedi

DHA

- KARAMAN'da pancar üreticileri, ürünlerini teslim ettikleri kantarın günlük alım miktarının az olduğunu iddia ederek, duruma çözüm bulunmasını istedi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, geçmiş yıllarda günlük 4 bin ton alım yapılırken, bu yıl bin 600 ton yapıldığını, bunun, zaman kaybı nedeniyle çiftçinin pancarının kilo ve veriminin düşmesine neden olacağını söyledi.

- KARAMAN'da pancar üreticileri, ürünlerini teslim ettikleri kantarın günlük alım miktarının az olduğunu iddia ederek, duruma çözüm bulunmasını istedi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, geçmiş yıllarda günlük 4 bin ton alım yapılırken, bu yıl bin 600 ton yapıldığını, bunun, zaman kaybı nedeniyle çiftçinin pancarının kilo ve veriminin düşmesine neden olacağını söyledi.
Kentte pancar üreten bir grup çiftçi, bugün Sudurağı beldesindeki pancar alımı yapan kantarın bulunduğu bölgede, günlük alım miktarının az olduğunu öne sürerek, çözm bulunmasını istedi.  Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da çiftçilere destek verdi. Bayram, Karaman'ın pancar kotasının 590 bin ton olduğunu ve bu miktarın 210 bin tonunun Burdur ve Balıkesir´e, geri kalan kısmının da Konya´nın Ereğli ilçesindeki fabrikaya buradaki kantar alımı sayesinde iletildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pancar alım fiyatının 300 lira olduğunu açıklamasıyla yüzlerinin güldüğünü; ancak kantardaki alımın az yapılmasının üreticiyi zor duruma düşürdüğünü ifade eden Bayram, şunları söyledi:
"Bu kantardan geçen yıl günlük 4 bin ton alım yapılırken, bu yıl bin 600 ton yapılıyor. Bu durum, zaman kaybı nedeniyle çiftçinin pancarının kilo ve veriminin düşmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda çiftçilerin önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde pancar hasadını tamamlayıp, yerine hububat ekmek için arazilerini hazırlaması gerekir. Bizlerin yaptığı hesaplara göre bin 600 ton alımla bu pancarların bu yıl bitme şansı yok. Önümüzde kara kış var, üreticilerimiz şu an için ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar.''
Pancar üreticisi Fehmi Koçak da, alım kotasının yükseltilmesini istediklerini belirterek, ''Kış günü geliyor. Şimdi bu çiftçi ne yapacak. Bu kantar geçtiğimiz yıllarda 4 bin tona kadar pancar alımı yapardı, bu yıl sadece bin 400 ton alıyor. Bugün havalar iyi, yarın havaların soğuması durumunda ürünlerimiz mahvolacak'' diye konuştu. 
Hububat ekiminin pancar alımlarından dolayı çok geciktiğini belirten üretici Asım Arpınar ise, ''Çiftçinin halini herkes görüyor. Bizler bu kantarın kotasının günlük en az 2 bin 500 tona çıkarılmasını istiyoruz'' dedi.
Arpınar, tarlalarındaki pancarları bir an önce teslim edip, hububat ekmeleri gerektiğini, eğer gecikmeleri takdirde hububatlarını zirai donun etkileyeceğini ve veriminde düşeceğini söyledi. Kantar'dan sorumlu olan Ereğli Şeker Fabrikası yetkilileri, alımların bu ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. 

KARAMAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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