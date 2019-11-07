Karaman’da kavşak düzenlemesi

Karaman Belediyesi, Siyahser Cami önündeki kavşakta başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Siyahser ve Sakabaşı mahallelerinin kesiştiği noktada bulunan ve araç geçişlerinde sürekli karışıklık yaşanmasına neden olan kavşakta, Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenleme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında daha önce üçgen şeklinde olan kavşak dönel kavşak haline çevrilerek kontrollü ve güvenli hale getirildi. Ayrıca kavşakta yer alan kaldırım taşları kırmızıbeyaz renge boyandı, kavşak içinde deforme olan kısımlar da yeniden asfaltlandı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Bizim için vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Sakabaşı Mahallemizde, Siyahser Cami önünde bulunan kavşakta oluşabilecek kazaların ve sıkıntıların önüne geçmek için dönel kavşak çalışması gerçekleştirdik. Kavşakta asfalt ve trafik yönlendirmeleri tamamlanmış olup peyzaj düzenlemesi de en kısa sürede yapılacak” dedi.

KARAMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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