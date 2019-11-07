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Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’ndan kan bağışına destek

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’ndan kan bağışına destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.
Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımın olduğu kan bağışı etkinliğinde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin katılımları sonucu toplam 88 ünite kan bağışında bulunuldu. Kan bağışında bulunan bağışçılara Sosyal Etkinlik ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri ile Kazım Karabekir Kent Konseyi tarafından hazırlanan elma şekerleri ikram edildi. Bağış kampanyasının ardından Kızılay yetkilileri, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel şahsında tüm bağışçılara teşekkür ederek yüksekokuldan ayrıldı.

KARAMAN

07 Kasım 2019 Perşembe

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