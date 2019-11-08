KMÜ’den lösemili çocuklar için maskeli destek yürüyüşü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla maske takılarak destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gastronomi ve Aşçılık Topluluğu öncülüğünde üniversite yerleşkesi içerisinde çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının katılımıyla lösemili çocuklara destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Maske takan katılımcılar lösemiye dikkat çekti. Diğer bir etkinlikte ise, Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu (S.O.S) tarafından lösemi için bilgilendirme yapıldı ve standı ziyaret eden öğrencilere maske dağıtıldı. 'Maskeme Değil, Gözlerime Bak’ sloganıyla düzenlenen etkinliklerde lösemi hakkında farkındalık oluşturuldu.

Etkinliğe ilişkin görüşlerini paylaşan KMÜ Gastronomi ve Aşçılık Topluluğu Başkan Yardımcısı Can Barış ve Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan Berkay Ülkebaş, “Maskeli lösemili çocukları gördüğümüzde onlara farklı gözle bakmamalıyız. Maskelerini takma sebebinin diğer insanlara hastalık bulaştırmamak için değil, kendi sağlıklarını korumak için olduğunun farkına vararak onları rahatsız edici şekilde davranmamız gerektiğini unutmayalım" dedi.

KARAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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