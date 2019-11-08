Ermenek Kaymakamı Taşgın'dan lösemi hastasına ziyaret

Karaman’ın Ermenek İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla 5 buçuk yaşındaki lösemi hastası İklimnaz Akpınar'ı ve ailesi ziyaret etti.

Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın, Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle ilçede yaşayan 5 buçuk yaşındaki İklimnaz Akpınar'ı ve ailesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kaymakam Taşgın, iklimnaz Akpınar ve ailesini tanımaktan mutlu olduğunu dile getirdi. İlçeye yakın bir zamanda geldiğini ifade eden Kaymakam Taşgın, "Geldiğim gün itibariyle ilçe halkı bizi sahiplendi, bu çok güzel bir şey. Allah'tan şifa dilerim inşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Maddi, manevi her zaman bizler yanınızdayız. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her zaman kimin neye ihtiyacı varsa onun yanındadır. Sizlere kapımız her zaman açık" dedi.

Baba Sebahattin Akpınar ise, Kaymakam Taşgın’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Taşgın, ziyaretinde ailenin diğer bireyleri ile sohbet edip aile ve iklimnaz’ın tedavisi hakkında bilgiler aldı.

KARAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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