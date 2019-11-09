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KMÜ’den huzurevlerindeki standardı yükseltecek proje

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından hazırlanan, yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan proje, hibe desteği almaya layık görüldü.

KMÜ’den huzurevlerindeki standardı yükseltecek proje

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından hazırlanan, yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan proje, hibe desteği almaya layık görüldü.
Karaman’da faaliyet gösteren huzurevlerinde pilot uygulaması yapılacak olan ve yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan proje ile ilgili kurumların çalışanlarının hizmet standardının yükseltilmesi ve yaşlı bakımının daha üst seviyeye taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında geliştirilecek olan yazılım sayesinde huzurevlerinde konaklayan yaşlı bireylerin tüm bilgileri ve gereksinimleri takip edilerek onlara daha iyi hizmet sunabilmek adına kayıt altında tutulacak. Yazılım uygulaması daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına politika tavsiyesi olarak sunulacak ve tüm Türkiye'de ve ortak ülkelerde bu yazılımın kullanılması sağlanacak. Avrupa Birliği Projeleri kapsamında hayata geçecek olan bu proje ile gerek KMÜ gerekse Türkiye, Avrupa’da ve dünyada önemli bir boşluğu doldurmuş olacak.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversiteler bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal sorumlulukları kapsamında da olanaklarını halkın ihtiyaçlarına yönelik alanlara açmalıdır. Bu bağlamda üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Bahar’ın yoğun gayretleriyle hazırlanan projenin yaşlı bakımındaki hizmet standardını yükselteceğine inanıyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KARAMAN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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