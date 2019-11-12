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Rektör Akgül, ‘Geleceği nefes” kampanyası için fidan dikti

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve üniversite personeli ve öğrencilerle 'Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Rektör Akgül, ‘Geleceği nefes” kampanyası için fidan dikti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve üniversite personeli ve öğrencilerle ‘Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve üniversite lesi çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu. Kampanya kapsamında Rektör Akgül ilk olarak Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Yeşildere TOKİ Afet Evleri mevkiindeki fidan dikimine katıldı. Daha sonra da üniversitedeki fidan dikimi etkinliğine iştirak eden Rektör Akgül burada da üniversite personeli ve öğrencilerle birlikte yüzlerce fidana can suyu verdi. Tüm Türkiye genelinde 2023 noktada üç saat içinde 11 milyon fidan dikiminin hedeflendiği etkinlikte Karaman ve Ermenek Orman İşletme Müdürlükleri tarafından Karaman ilinde 105 farklı noktada 100 bin fidan doğadaki yerini aldı.
‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında karaçam, sedir, mavi servi, mazı, ardıç, badem, çınar, dişbudak, akçaağaç, ıhlamur, iğde, meşe, akasya gibi 25 farklı türden oluşan fidanların yıl boyunca dikiminin sürdürülerek Karaman genelinde yaklaşık 800 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

KARAMAN

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:53
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