Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

- KARAMAN'da, Afganistan uyruklu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişinin kalçasından bıçaklaması sonucu yaralandı. Afzali, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ali Şahane Mahallesi'nde meydana geldi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyen Ali Afzali'nin yanına gelen kişi, iddiaya göre, nereli olduğunu sordu. Kimliği belirsiz kişi, Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen Afzali'yi kalçasından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde yere yığılan Afzali'yi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



KARAMAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.