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KMÜ’den üreticinin yüzünü güldürecek proje

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 'Tarımsal Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Yayım Çalışma Alanı Projesi' kapsamında protokol imzalandı.

KMÜ’den üreticinin yüzünü güldürecek proje

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ‘Tarımsal Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Yayım Çalışma Alanı Projesi’ kapsamında protokol imzalandı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’nın imzasıyla yürürlüğe giren ve Karaman Ziraat Odasının işbirliği ile gerçekleştirilecek olan proje, meyve yetiştiriciliği konusunda yaşanan sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm bulunmasını ve sektörün gelişimine hız kazandırarak ekonomiye katkı sağlanmasını amaçlıyor.
KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ender Kaya’nın koordinatörlüğünde, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programı öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan projeye KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül bizzat destek veriyor. Proje ile bölgedeki modern meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan kaliteli ürünlerin elde edilmesi, ürün verimliliği ve çeşitliliğinin arttırılması, mevcut bitkisel üretimdeki gübreleme, budama, zirai mücadele, depolama ve pazarlama gibi alanlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması, elde edilen bulgu ve sonuçların oluşturulacak merkezde uygulamalarının yapılması ve paydaşlara yerinde gösterilmesi, ayrıca tarım sektörünün ihtiyacı olan kalifiye işgücüne katkı sağlanması hedefleniyor.
KMÜ’de bu yıl mart ayında düzenlenen Karaman Elma Çalıştayı süresince sektörün sorunları ele alınmış ve elma üreticileri ile birlikte bu sorunların aşılması için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde konuşulmuştu. Çalıştayın ardından gerçekleştirilen müzakerelerin ışığında hazırlanan ‘Tarımsal Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Yayım Çalışma Alanı Projesi’ ise sektörü çok boyutlu ve derinlikli bir şekilde ele alarak kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor.

KARAMAN

19 Kasım 2019 Salı

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