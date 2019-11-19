TÜGVA Karaman İl Temsilciği, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TÜGVA Karaman İl Temsilciği, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

İHA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciği, sivil toplum kuruşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıları kınadı.

TÜGVA Karaman İl Temsilciği, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciği, sivil toplum kuruşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıları kınadı.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığını belirten TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Hasan Aktaş, "Gazze’ye yönelik artan hain saldırılarına yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Ama aynı zamanda terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz. Hakkı ve hakikati gözetip, dünyanın dört bir yanına yaymaya namzet olan Müslümanlara karşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden biri, Filistin’de işlenmeye devam etmektedir. Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. TÜGVA olarak bugün burada tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Şimdi, Kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanını da köle olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz. Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tasallut edilen, ilk kıblesine el uzatılan İslam Dünyası’nın mensuplarına sesleniyoruz; daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz? Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir. Dünyada zulme uğramış tek Müslüman kalmayana dek mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Hangi düşünce ve güç dengesi sizi Allah yolunda mücadele etmekten, hakkı müdafaa etmekten alıkoyuyorsa bilin ki bu Allah’ın razı olduğu bir şey değildir. Bir gün bu ateş sizi de kolları arasına almadan harekete geçiniz. Irk, meşrep ve mezhep taassubunu bir kenara bırakıp siz Ey Müslümanlar, Allah yolunda birleşiniz. Şüphesiz ki Allah’ın yardımı inananlarla beraberdir" dedi.
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, Karaman'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Gençlik Vakfı Karaman İl Temsilciliği Yönetim Kurulu ve vatandaşlar katıldı.

KARAMAN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracı kurşunlanan başkan Boyacıoğlu: "Bu bizim için bir yüz karası"
YEREL HABERLER Aracı kurşunlanan başkan Boyacıoğlu: "Bu bizim için ...
Aracı kurşunlanan Belediye Başkanı Boyacıoğlu'ndan açıklama
YEREL HABERLER Aracı kurşunlanan Belediye Başkanı Boyacıoğlu'ndan ...
Başkan Kalaycı: “Karaman’ın her noktasına hizmet götüreceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Karaman’ın her noktasına hizmet ...
KMÜ’den üreticinin yüzünü güldürecek proje
YEREL HABERLER KMÜ’den üreticinin yüzünü güldürecek proje
Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar
YEREL HABERLER Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu ...
Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı
YEREL HABERLER Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı
Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı
YEREL HABERLER Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı
Karaman’da 104 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Karaman’da 104 bin dekar tarım arazisi sulandı
Ermenek’te zeytin, yöre halkının umudu oldu Karaman'ın Ermenek ilçesindeki HES Barajı’nın faaliyete geçmesiyle iklimi değişen ilçede zeytin ağacı sayısı 180 bine ulaştı
YEREL HABERLER Ermenek’te zeytin, yöre halkının umudu ...
Başkan Kalaycı: "Şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: "Şehrin sorunlarını kalıcı olarak ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X