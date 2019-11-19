Karaman’da 10 Kıbrıs Gazileri için madalya tevcih töreni düzenlendi

Karaman’da yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 10 gazi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, il protokolü, gaziler ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Karaman Valisi Fahri Meral, “Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak Milli Mücadele Madalyası ve Beratı almaya hak kazanan Muharip Gazilerimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamı adına tevcih edilecek Milli Mücadele madalyalarını vermek üzere bir araya geldik. Birçok sıkıntılı ve zor duruma göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün sabır ve dirayeti bizler için gurur kaynağı olmuştur. Bugün burada bulunan değerli gazilerimize şükran ve minnetlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Kıbrıs’taki soydaşlarımızı zulümden kurtarmak için Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan vatansever askerlerimize millet olarak, devlet olarak minnettarız. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen aziz Türk milletinin evlatlarını ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle, minnetle anıyor; değerli gazilerimize aileleri ile birlikte huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” dedi.

Vali Meral’in açılış konuşmasının ardından il protokolü tarafından Kıbrıs gazilerine ve yakınlarına madalyaları ve beratları takdim edildi.

KARAMAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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