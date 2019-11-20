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KMÜ’de Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğinde 'Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı' düzenlendi.

KMÜ’de Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğinde ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı' düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalıştayın açılışına Karaman Valisi Fahri Meral’in eşi Zehra Meral, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin ile farklı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Derdimiz, insanları nasıl bağımlı olmaktan koruyabiliriz üzerine çalışmak"
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Karaman Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Zeliha Akçay, çalıştay vesilesi ile birilerinin dertlerini dert edinen insanların bir araya gelmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bağımlılığın başladıktan sonra çok zor bir süreç olduğuna dikkat çeken Akçay, "Bizim derdimiz, insanları nasıl bağımlı olmaktan koruyabiliriz, bunun yöntem ve aşamaları nelerdir üzerinde çalışmak. Bugün bunları ortaya koyabilmek adına toplandık" dedi.
Çalıştay, açılışın ardından 'madde bağımlılığında mevzuat', ‘madde bağımlılığında ailenin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumu’, ‘madde bağımlılığının rehabilitasyon süreci’, ‘madde bağımlılığının nedenleri’, ‘madde bağımlılığının kişiye, aileye ve topluma zararları’ ve ‘bağımlıyı tanıma’ gibi konuların ele alındığı oturumlarla devam etti. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde madde bağımlılığında mevzuat konusu ile ilgili olarak Avukat Fatih Mehmet Akmeşe, madde bağımlılığında ailenin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumu ile ilgili Öğr. Gör. Fatma Ayhan, madde bağımlılığının rehabilitasyon süreci hakkında Dr. Enes Çakmakkaya, madde bağımlılığının nedenleri konusu ile ilgili Araştırma Görevlisi Mehtap Çöplü, madde bağımlılığının kişiye, aileye ve topluma zararları konusu ile ilgili Psikolog Merve Batur, bağımlıyı tanıma konusuyla ilgili ise Sosyolog Ali İmran Aksu çalışma masalarında ele aldıkları konular ve vardıkları sonuçlar ile ilgili bilgi verdi.
Gün boyu süren çalıştayın kapanış oturumunda konuşma yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın, "Ele alınan konularla ilgili bütün görüş alışverişlerinin ortak noktası eğitimin önemini ortaya koymaktadır. Ülke genelinde bağımlılıkla ilgili eş zamanlı bir eğitim çalışması yaparak bu konuya dikkat çekebiliriz" diye konuştu.
Kapanış oturumunun diğer konuşmacısı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sonay Türkmen de bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemine dikkat çekerek çalıştaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Bağımlılık konusu, özellikle genç nüfus açısından son derece önemli bir mesele"
Çalıştaya bizzat destek veren KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, çalıştay hakkında katılımcılardan bilgi alarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerini her aşamada desteklemeye devam edeceklerini belirten Rektör Akgül, "Bağımlılık konusu, özellikle genç nüfus açısından son derece önemli bir mesele. Bu konuda başta üniversiteler ve kamu kurumları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle düzenlediğimiz çalıştayımıza destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Çalıştay, plaket takdimi ve katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

KARAMAN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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