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TÜRKAV Karaman Şubesine üst düzey ziyaret

İHA

TÜRKAV Karaman Şubesine üst düzey ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Merkezlerinden Karaman’a gelen heyet, geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan TÜRKAV Karaman İl Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MHP Genel Başkan Başdanışmanı, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Doktor Ali Güler, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve çevre illerin TÜRKAV şube başkanlarından oluşan heyet, TÜRKAV Karaman İl Başkanı olarak görevlendirilen Mehmet Bozkurt’u ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

"Arkadaşlarımızın milli duruşu takdire şayandır"
TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Karaman şubesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Türk milliyetçileri olarak, devletimizi kuran fikrin ve yaşatan ideallerin sahibiyiz. Her şartta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli gücü olan arkadaşlarımızın gösterdiği milli duruş takdire şayandır. Bu yüce ülküye gönül vermiş olan vakfımız ve üyelerinin; yurdumuzun geçmekte olduğu bu hassas dönemde, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine, necip Türk milletinin âli menfaatlerinden ve mukaddesatından asla vazgeçmeyen bir memur hareketinin yılmaz ve yıkılmaz öncüsü olduğu bilinmelidir. Devletine ve Milletine gönülden bağlı, vatan, millet sevgisi ve Allah korkusu olan kadroların yetişmesi ve dolayısıyla yönetim kadrolarında bulunması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle faaliyete geçirdiğimiz Karaman İl Başkanlığımızın gerek kamu çalışanlarımıza gerekse tüm Karamanlılara hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"TÜRKAV'ın Karaman'da teveccüh göreceğine inanıyorum"
MHP Genel Başkanı Başdanışman Ali Güler ise konuşmasında, "Birçok ilimizde yaptıkları çalışmalarla takdir ettiğimiz TÜRKAV’ın memleketimizde şube açması hepimiz adına sevindiricidir. KAMUSEN İl Temsilciliğimizin faaliyetlerinde destekleyici unsur olarak gördüğümüz TÜRKAV’ın Karaman’da hızlı bir şekilde teveccüh göreceğine gönülden inanıyorum. Yüreği memleket sevdasıyla dolu olan, milli ve manevi değerleri sahiplenmiş Karaman’daki kamu çalışanlarını vakfımız bünyesinde yer almaya davet ediyorum. TÜRKAV İl Başkanı olarak görevlendirilen Mehmet Bozkurt kardeşimi tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum’’ diye konuştu.
Ziyaret programına MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel ve yönetim kurulu üyeleri, Taş Medreseli Ülkücüler İl Başkanı Mehmet Uçucu, KamuSen İl Temsilcisi Nedim Ünal, şube başkanları ve yönetimleri de katıldı.

KARAMAN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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