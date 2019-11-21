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Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

DHA

- KARAMAN'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

- KARAMAN'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu  arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARAMAN

21 Kasım 2019 Perşembe

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