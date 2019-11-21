Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

- KARAMAN'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



KARAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.