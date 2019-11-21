Karaman Belediyesi tiyatro günlerine yoğun ilgi

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Günleri’ büyükküçük her kesimden yoğun ilgi gördü.

Karaman Belediyesi ilk, orta ve lise öğrencilerinin ara tatile girmesi dolayısıyla organize ettiği tiyatro günlerinde dün akşam “Pambık Prenses ve Keloğlan” oyunu sahne aldı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde iki seans olarak düzenlenen etkinliğin ilk seansı saat: 16.00’da, ikinci seansı ise 19.30’da izleyicileriyle buluştu. Çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda; evrensel bir dille küçük yaştaki çocukların telefon hayranlığını engellemek ve geleneksel çocuk oyunlarını özendirmek konusu işlendi. Tiyatro günlerinin bir sonraki gösterisi Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde 22 Kasım Cuma günü saat: 16.00 ve 19.30’da “Bağımlı Olma Özgür Ol” oyunu ile gerçekleşecek.

KARAMAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:00

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