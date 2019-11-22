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Avrupa Şampiyonu takıma Karaman'da coşkulu karşılama

DHA

İtalya´nın başkenti Roma´da Sit2Play projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Oturarak Voleybol Turnuvası´nda ev sahibi İtalya´yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Karaman Oturarak Voleybol Takımı, Karaman´da coşkuyla karşılandı.

İtalya´nın başkenti Roma´da Sit2Play projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Oturarak Voleybol Turnuvası´nda ev sahibi İtalya´yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Karaman Oturarak Voleybol Takımı, Karaman´da coşkuyla karşılandı.
Karaman Spor Lisesi, Merkez Karaman Anadolu Lisesi ve Şehit Durmuş Ali Uzun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ve Oturarak Voleybol Milli Takım antrenörü Aziz Hopyar´ın yer aldığı Karaman kafilesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, oturarak voleybol sporcuları ve oyuncu aileleri tarafından karşılandı.
"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"
Turnuvanın ardından yurda dönen Karaman Oturarak Voleybol Takımı oyuncuları, ilk defa katıldıkları Uluslararası bir turnuvada Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, daha büyük başarılar için daha çok çalışacaklarını ve Uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini belirttiler. 
NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDULAR
İtalya´nın başkenti Roma´da Sit2Play projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Oturarak Voleybol Turnuvası´nda sırasıyla Finlandiya, Slovenya, Bulgaristan ve final maçında ev sahibi İtalya ile karşılaşan Karaman Oturarak Voleybol Takımı oynadığı tüm maçlarını set vermeden kazanarak turnuvada namağlup takım unvanını da kazanmış oldu.
Tamamı Karamanlı sporculardan oluşan Oturarak Voleybol Takımı sporcularının başarısının yalnız Karaman´ın değil tüm Türkiye´nin olduğunu belirten Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Bu başarı yalnız ilimizin değil tüm Türkiye´nin. Sporcularımız aynı zamanda ilk defa katıldıkları uluslararası bir turnuvada bir ilke de imza atmış oldular. Bu başarı ise bizlere ayrıca bir gurur yaşatmakta. Şampiyon sporcularımızı başarılarından dolayı tekrar kutluyor, sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KARAMAN

22 Kasım 2019 Cuma

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