Karaman Lisesi öğretmenlerinden vefa ziyareti

Karaman Lisesi öğretmenleri daha önce aynı lisede görev yaparak emekli olan öğretmenlere vefa ziyaretinde bulundu.

Gruplar halinde gerçekleşen ziyaretlerde emekli öğretmenlerin genç öğretmenlerin heyecanları gözlerden kaçmadı. Ziyarette emekli öğretmenlere okul armalı kahve fincan takımı hediye edildi.

Okul Müdürü Hasan Erkan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar okulumuzda çalışmış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiş öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değildir. Emeklerinin karşılığını vermemiz hiç mümkün değil. Gönül isterdi ki bütün öğretmenlerimize ulaşalım ve ziyaret edelim. Ancak bunu yapamadık. Ulaşabildiğimiz öğretmenlerimizi ziyaret ederek onların gönüllerini ve dualarını aldık. Onlar bizlerin başımızın tacıdır. Eğitim nöbetini bize devrettiler. Eğitimin emin ellerde olduğunu ve gönüllülerinin rahat olmasını istedik. Bizleri güler yüzle ve her zamanki sıcaklıkları ile karşıladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu ziyareti gerçekleştiren öğretmenlerime teşekkür ederim" dedi.

KARAMAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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