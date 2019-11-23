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KMÜ’de aşçılık öğrencilerine ilk yardım eğitimi

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından 'İlkyardım Eğitimi' düzenlendi.

KMÜ’de aşçılık öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İlkyardım Eğitimi' düzenlendi.
KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şeref Maden tarafından verilen eğitim programına, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Yüksel, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ali Şen mutfakta çok sayıda yaralanma vakası ile karşılaştıklarını, böyle bir durumla karşılaşan öğrencilerin daha bilinçli davranmalarını sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Açılış konuşmasının ardından eğitimi vermek üzere sahneye gelen Öğretim Görevlisi Şeref Maden mutfakta çalışan kişilerin karşılaşabilecekleri kanama, solunum yolu tıkanması, şok ve yanık vakalarında ilkyardım ile ilgili bilgiler verdi. İlkyardımı, 'hasta veya yaralıya araç gereç aramaksızın, mevcut araç gereçlerle ilaçsız müdahale edilmesi' olarak tanımlayan Maden, ilkyardımın temel uygulamalarını 'koruma, bildirme ve kurtarma' olarak sıraladı.

“İç kanama geçiren kişilere kesinlikle yiyecek içecek verilmez”
Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına doğru akmasını 'kanama' olarak tanımlayan Maden, "İç kanama geçiren bir kişiye kesinlikle yiyecek içecek verilmez." diyerek en çok yapılan bu yanlışa dikkat çekti. Kanama çeşitleri içinde en çok karşılaşılan durum olan burun kanaması hakkında da yanlış bilinen gerçekler olduğuna dikkat çeken Maden, "Burun kanaması sırasında baş geriye değil, öne doğru eğilir ve kıkırdak kısmına bası uygulanır" dedi.

"İlkyardım herkesin sorumluluğudur"
Solunum yolu tıkanması nedeni ile zor anlar yaşayan bir kişi ile karşılaşılması halinde yapılması gerekenlerden bahseden Maden, Heimlich manevrası ile ilgili uygulama yaptı. Yanık vakalarında yapılması gereken ilkyardım ile ilgili de bilgiler paylaşan Maden, "Yaralı bölgeye kesinlikle salça, diş macunu ve yoğurt sürülmez" diyerek önemine vurduğu yaptığı ilkyardımın herkesin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.
İlkyardımla ilgili çeşitli uygulamaların yapıldığı etkinlik, Bölüm Başkanı Şen tarafından Şeref Maden’e plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

KARAMAN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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