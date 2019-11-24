İş adamı Özdağ'ın acı günü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ın vefat eden annesi Semiha Özdağ, Karaman'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün 87 yaşında hayatını kaybeden Semiha Özdağ için Ahmet Yesevi Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Özdağ ailesi ve yakınları ile AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Semiha Özdağ’ın cenazesi dualarla Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında defnedildi.

KARAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.