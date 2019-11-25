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Karaman’da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

İHA

Karaman'da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman’da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Karaman'da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.50 sıralarında KaramanKonya karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (30), yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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