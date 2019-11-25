Yön levhası direğine saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

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Karaman’da gece meydana gelen kazada yön levhasının demir direğine ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.50 sıralarında KaramanKonya karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Binici (27) yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasının demir direğine çarptı. Kazada adeta ok gibi direğe saplanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hasan Binici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARAMAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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