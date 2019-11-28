AK Partili eski belediye başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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AK Partili eski Karama Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Öztaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya’da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 59 yaşımdaki Hacı Mehmet Öztaş, için Ahmet Yesevi Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Öztaş’ın ailesi ve yakınları ile vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Hacı Mehmet Öztaş’ın cenazesi dualarla Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında defnedildi.

Harita Kadastro Mühendisi olan Hacı Mehmet Öztaş, 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildikten sonra bir süre belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

KARAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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